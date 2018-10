Jämtland tia på listan över mest generösa län under Världens barn

P4 Jämtlands lyssnare bidrog med drygt 145 000 kronor genom att ringa, smsa eller lägga pengar i bössor.

Totalt bidrog Jämtlands län med 562 450 kronor och hamnade på 10:e plats i Länskampen över Sveriges mest generösa län. Gotland samlade in mest pengar per capita.

De tre kommuner i länet som samlade in mest per capita är Ragunda på 20,41 kr/invånare, Berg på 7,83 kr/invånare och Strömsund som samlade in 5,71 kr/invånare.

Ragunda var även länets bästa kommun förra året.

