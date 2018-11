Problem med vattenläckage i nybygge på Storsjö strand

Tätningen under de nybyggda husen på Storsjö strand i Östersund gick sönder förra sommaren. Det gjorde att vatten läckte in i källaren och in i de boendes förråd. Förråden måste tömmas och sakerna flyttas till tillfälliga lokaler i närheten.

Trots att det nu är över ett år sedan vattnet först läckte in i källaren så är felet inte åtgärdat än. Det här säger flera av de boende i huset som P4 Jämtland varit i kontakt med. Projektsamordnaren Peter Gjörup på byggentreprenören NCC säger till P4 Jämtland att det är årstiderna som gjort att reparationen drar ut på tiden.

– Vi avbröt reparationen under vintern eftersom vattentrycket sjunker då. Det är nästan som en paradox, man behöver lite vattentryck för att kunna se var det behöver åtgärdas, säger Peter Gjörup.

Varför läckan uppstod till att börja går inte att säga säkert. Peter Gjörup tror att det handlar om något som gått snett i gjutningsarbetet.

– Det sannolika är att det hände något vid gjuttillfället som gjorde att det blev otätt på ett par ställen men i övrigt vill jag inte spekulera. Vi kommer att göra en utvärdering för att se vad vi eventuellt kunde gjort bättre.

Det ska byggas fler hus vid Storsjöns strand. Hur tar ni med er det här framöver?

– Det är ett konstant lärande inom alla projekt, både på det vi gör bra och det vi eventuellt gör mindre bra, säger Peter Gjörup.

Han räknar med att reparationsarbetena ska vara färdiga i god tid före jul.