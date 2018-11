Fluru utmanar på P4-toppen

Genom den gemensamma kärleken till musik och själva musicerandet, bildades 2014 bandet Fluru av medlemmarna Malin, Claes, Nicklas, Robin och Jesper.

I dagsläget är Stockholm basen, men Jämtland och Hammarstrand är bandets "hemma". Där är sångerskan och låtskrivaren Malin uppvuxen, och jämtskans ord fluru (ungefär "rufsig") fick ge namn åt bandet och ger även en beskrivning av deras musik.

Flurus americana- och countryinspirerade låtar utgörs av personliga texter och musik från hjärtat. Utmanarlåten "In A Million Ways", skriven av Malin, handlar om "kärlek som gör ont, och att inte riktigt kunna släppa taget".

"In A Million Ways" släpptes som debutsingel i början av oktober, och alldeles nyligen kom den andra singeln; "Where The Wild Things Grow" som även är namnet på deras debutalbum som kommer att släppas 9 november.

Två releasekonserter ges i samband med det, en i Hamburg och en på Dramatenbaren i Stockholm. Under 2019 väntar turnerande både i Sverige och utomlands för bandet.

Malin Hässlemark – sång

Claes Hässlemark – sång, gitarr, piano

Nicklas Poress – sång, gitarr

Robin Mossberg – bas

Jesper Lönn – trummor

Jonatan Eklund – pedal steel

Här ser du listan och nummer att rösta på - efter fre kl. 12

Dela gärna artikeln och låten - så gör du