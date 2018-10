ÖFK skriver A-lagskontrakt med fyra spelare från egna akademin

Nyheten presenterades vid en presskonferens på måndagen av klubbens ordförande på time-out, Daniel Kindberg.

Den tekniska direktörn som rekryterats är David Webb, som senast kommer från brittiska Premier League, och anländer vid sjutiden på måndagen.

Vid presskonferensen meddelandes även att Ian Burchnall skrivit på som permanent huvudtränare i 3,5 år och att man förlänger med målvakten Andrew Mills i tre år.

Här är spelarna som blivit erbjudna ett 3-årskontrakt med A-laget:

Isac Häggman (forward/offensiv mittfältare), född 2002. Häggman inledde sin fotbollskarriär i Näldens IF och kom till ÖFK:s akademi som 12-åring.



Robin Wikberg (innermittfältare/mittback), född 2002. Wikberg inledde sin fotbollskarriär i Hackås IF och kom till ÖFK:s akademi som 12-åring.



Pontus Kindberg (innermittfältare/vänsterback), född 2003. Kindberg inledde sin fotbollskarriär i IFK Östersund och kom till ÖFK:s akademi som 12-åring.



Gustav Wikstrand (mittback), född 2003. Wikstrand inledde sin fotbollskarriär i Ås IF. Wikstrand kom till ÖFK:s akademi som 11-åring.

Källa: Östersunds FK