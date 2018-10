Matilda Melin om musikframgångarna

För några år sedan blev Matilda Melin från Frösön känd för hela svenska folket genom musiktävlingen Idol på tv.

Nu gör hon musik under artistnamnet ORKID, och nyligen passerade hennes låt "Only if you want to" två miljoner spelningar på Spotify. För ett par veckor sedan släppte hon också ny musik, låten "NoNoh".

Hör Matilda Melin i P4 Jämtland tisdag efter kl 9. Artikeln kommer att uppdateras med ljud.