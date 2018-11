Rykande åtgång på biljetter till ÖFK:s kulturevenemang

Den 21 november byter fotbollsspelarna i ÖFK gräs mot scengolv när de tillsammans med Glada Hudik tar över Storsjöteatern med föreställningen My life is based on a true story.

Intresset för teatrala prestationer från Östersundsspelarna är stort, vilket märkts på biljettförsäljningen. Den sena föreställningen sålde slut på bara ett par minuter.

– Våra kulturevenemang brukar sälja slut väldigt fort, säger Ola Laxvik, biljettansvarig på ÖFK.