Projekt X? utmanar på P4-toppen

Nu är Dan Hellströms Projekt X? inne på sitt femte år. Cirka 40 jämtländska musiker ingår i musik-poolen som idag har en mindre "kärntrupp" som ses och repar en gång i veckan.



Produktiviteten är god; omkring 25 låtar finns redan utgivna. Albumet "Fifty fifty" släpptes 2016 och där hittar vi bl.a. låten "10 000 timmar", som under samma år tog hem den lokala finalen i Svensktoppen Nästa (numera P4 Nästa). Under 2017 lyckades en annan låt, "Ensamhet", hålla sig kvar i maximala 10 veckor på P4-toppen.



Den här gången utmanar de med en av de senaste låtarna "Du ger mig liv", inspelad i vintras. Dag Wassdahl har skrivit texten och Dan Hellström står för musiken.

Framöver kommer de att fortsätta repa och utforska låtidéer för att i början av nästa år spela in kommande musik.



Erika Nathanaelsson – sång

Monica Abrahamsson – kör

Dan Hellström – gitarr, kör

Torgny Östlund – bas, kör

Hasse Mesch – gitarr, kör

Janne Roos – orgel, kör

Thord Forslund – trummor

Bosse Lindberg - gitarr

