Ris och ros bland kommunanställda till gratis nätdoktor

Från och med i år erbjuds kommunanställda i Östersund, Bräcke och Bergs kommuner en rad förmåner via en så kallad förmånsportal på intranätet. Bland annat erbjuds fri digital vård via nätläkartjänsten doktor.se. Men räkningen hamnar hos Region Jämtland Härjedalen, det har P4 Jämtland rapporterat om under tisdagen.

– Risken är att man kanske vänder sig till den här nätdoktorn fast man kanske inte behöver. Det kan bli väldigt dyrt för regionen, säger Åsa Trolle som är anställd inom Östersunds kommun.