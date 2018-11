Kvinnojouren viktig hjälp i glesbygd

En nyss uppdaterad rapport vid Örebro universitet visar att i Jämtlands glesbygd är våld i nära relationer grövre, mer utdraget och anmäls inte lika snabbt som på större orter.



Helger, kvällar och nätter möter kvinnojouren de slagna och hotade kvinnorna i glesbygd. De behöver ofta vara kreativa med mötesplatserna, för att inte röja kvinnan, berättar Helena Lassen Wikén på kvinnojouren i Östersund.

– Om vi träffar någon som bor i glesbygd, eller där det finns en känsla av att alla känner alla, så kan det vara så att vi tar träffen i en bil, säger Helena Lassen Wikén.



Bristen på myndighetsresurser innebär att en stor del av ansvaret landar på kvinnojouren som finansieras via kommunala bidrag, gåvor, fondmedel och medlemskap.



Helena Lassen Wikén håller med om att just närhet och lätt tillgänglighet till hjälp av polis eller socialtjänst spelar stor roll för glesbygdens kvinnor.



– Just tillgänglighet är generellt viktigt. Tröskeln är stor innan hon vågar ta steget att lämna eller anmäla. Blir man då hänvisad eller inte kommer fram så tar det lång tid innan hon vågar ta steget igen. Bor man dessutom isolerat är ju det ytterligare en aspekt som kan vara svår, säger hon.