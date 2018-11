ORKID utmanar på P4-toppen

För Matilda Melin, som nynnade innan hon lärt sig att prata, har musiken alltid funnits i hennes liv.

Artisten från Frösön, nu boende i Stockholm, har på kort tid hunnit släppa flera låtar under sitt artistnamn ORKID. Debutsingeln "Soulmates", har följts av bl.a. "Wasted" och "Obvious".

Hennes musik spelas flitigt på Spotify och ett exempel på det är "Only if you want to" som har över 2 miljoner spelningar. Ett av årets mål för Matilda och som nu är uppnått! Hennes moderna elektropop har även placerat sig på flera internationella topplistor.

Tidigare har vi kunnat följa henne i TV 4:s talangtävling Idol, där hon medverkade både 2013 och 2015. I somras kunde vi även se henne spela på hemmaplan under Storsjöyran.

Nu utmanar hon på P4-Toppen med den nya singeln "NoNoh", släppt 12 oktober. Den är skriven av Matilda själv samt Albin Tengblad och Christian Nilsson. Låten handlar om att gå vidare i livet, från t.ex. en person eller ett dåligt jobb, och "friheten som följer efter du tagit det beslutet".

Framöver kommer ORKID att spela i London, släppa ännu en singel innan jul, och nästa år finns planer på att släppa en EP. Utöver det blir det även en massa turnerande.

Facebook

Här ser du listan och nummer att rösta på - efter fre kl. 12

Dela gärna artikeln och låten - så gör du