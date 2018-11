Kingen utmanar på P4-toppen

Kingens musikkarriär startade tidigt under uppväxten i Sveg. Sedan 13 års ålder har han turnerat mer eller mindre oavbrutet.

Bland många olika konstellationer genom åren hittar vi bland andra Kingen and the blue flamingo orchestra, Kingen & Hallgren och The Boppers. Han har även gjort roller i filmer och TV-serier, såsom "Juloratoriet" och "St. Mikaels".

Flera album har han hunnit släppa under karriären; "Ride with me", "Nära mig", "Taking it back" och senaste plattan "It´s all about groove" för att nämna några.

Den här gången utmanar Kingen med en egenskriven alldeles ny jullåt, "Snöflingor", släppt som singel tillsammans med "Santa is rocking". En försmak av ett helt julalbum som planeras till nästa år.

Flera spelningar väntar den närmsta tiden, och under nästa år ska Kingen ut på olika turnéer, bl.a. med "När rocken kom till Sveg" del 2. Inte nog med det, år 2019 är lika med 40 år på scen vilket såklart kommer att firas!

kingen.se

facebook.com/rocknrollkingen/

