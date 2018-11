Elias Jönsson samt Elisabeth Rolandsson utmanar på P4-toppen

Elias Jönsson

Elias Jönsson är en 10-årig kille från Brunflo som under namnet Elias Place lägger upp videoklipp med låtar och sketcher på sin egen Youtube-kanal, där han i dagsläget har över 50 000 prenumeranter.

Elias har alltid gillat att sjunga och uppträda, och gjorde sitt första framträdande inför stor publik endast 4 år gammal. Inspirerad av andra youtubers har han nu gjort egna sketcher m.m. till sin kanal i cirka två år.

Elias har under hösten blivit uppmärksammad av bl.a. media, kända youtubers och stå upp-komiker. Efter att han blivit retad av några på skolan för sina estetiska intressen, och enligt dem vid den tidpunkten få följare på Youtube, skrev hans mamma en tweet om det som fick stor spridning.

Många youtubers kände igen sig i Elias situation. De gillade hans videor och uppmanade andra att också börja prenumerera på Elias Place. På några få dagar hade han fått över 28 000 prenumeranter!

Han har även blivit överraskad på skolan av humortrion JLC, som gav honom en fin kamerautrustning så att han kan fortsätta utveckla sitt filmande.

En annan häftig händelse är att Elias har legat etta på svenska Youtubes topplista.

På P4-toppen utmanar Elias med låten "Sticker in till stan" som hans pappa Morgan Jönsson skrivit, och som Elias framför. En musikvideo finns såklart, och den har på lite drygt en månad fått över hela 277 000 visningar.

Elias berättar att det är väldigt roligt med så stort antal följare, och att han även får skriva autografer och höra att han är andras idol. Nu håller han på med en ny låt och musikvideo, och sedan väntar ännu fler idéer på att förverkligas.

Elisabeth Rolandsson

Elisabeth Rolandsson från Järpen jobbar som ordningsvakt och med personskydd, men i livet finns det även plats för mycket musik. Hon har sedan länge ägnat sig åt att spela, sjunga samt skriva egna låtar.

I vintras blev hon uppmärksammad för sin tolkning av Jämtlandssången på engelska, och som nu har över 61 000 spelningar på Spotify. "The Jamtlands song" spelades även i samband med fotbollsmatchen mellan ÖFK och Arsenal i februari i år.

Att den släpptes som singel blev starten för att spela in fler låtar. "När du mötte mig" och "You got that something" är också släppta under 2018.

Elisabeth utmanar på P4-toppen med en rykande färsk låt, "Chikidando", som inom kort kommer att släppas på bl.a. Spotify. En låt med influenser från både irländsk och svensk folkmusik, skriven av Elisabeth och inspelad och producerad av Johan Arveli.

Själva titelordet "Chikidando" är påhittat, men i just den här låten syftar det på en bra människa som man tycker om, men där man samtidigt vet att det aldrig kommer leda till en kärleksrelation...

Elisabeths musik rör sig inom olika genrer, vilket vi snart kommer att få ta del av då nya låtar håller på att spelas in, och kommer att släppas som singlar framöver.

Elisabeth Rolandsson – sång

Pär Lundhag – sång

Mats Grip – bas

Mikael Håkansson – trummor

John de Hosson – fiol

