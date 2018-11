Stor variation i kommuners kultursatsning

Mest pengar per invånare på kulturen lade Åre kommun med 1200 kronor per invånare, minst satsade Krokom med 962 kronor per person.

Det är drygt 2 respektive 1,5 procent av respektive kommuns budget.

Det är en förhållandevis liten andel jämfört med den kommun i landet som under förra året satsade mest - Umeå, som lade 4,5 procent av sin kommunbudget på kultur.

För Umeå del innebar det i pengar 2 380 kronor per invånare.