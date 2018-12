Brunfloduon Junior Brielle deltar i Musikhjälpen

Först ut blir Molly Sandén, First Aid Kit, Joy och Panda da Panda som alla gör programledartrion Daniel Adams-Ray, Farah Abadi och William Spetz sällskap under sändningens första timmar. Dessutom blir det internationellt besök när Jamie xx dj:ar i glasburen under den traditionsenliga klubbkvällen på fredagen.

Under Musikhjälpen arrangeras otaliga auktioner till förmån för årets tema ”Alla har rätt att funka olika” som handlar om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Några auktioner som redan nu är klara:

• Träna tillsammans med Kalle och Brita Zackari Wahlström på deras nya gård.

• Träffa Tuva Novotny och Pernilla August och upplev galapremiären av ”Britt-Marie var här” med extra allt.

• Spela tv-spel med John Guidetti, Victor Nilsson Lindelöf och SAMI.

• Ropa hem ett unikt konstpaket från Lars Lerin med lärlingar.

• Anne Lundberg och Knut Knutson gör en antikrunda hemma hos dig.

– Vi tycker det är ett väldigt viktigt ämne som lyfts fram i år och det känns superfint att kunna vara med och stötta, säger John Guidetti.

Det kommer även arrangeras tävlingar, bland annat en där vinnaren får vara med på ett pyjamasparty i glasburen tillsammans med Maja Nilsson Lindelöf och Sanna Dahlström från podden ”Livet på läktaren”. En annan går ut på att vinnaren får uppleva en exklusiv konsert med Veronica Maggio på Kastellet i Vaxholm.

Under sändningsveckan blir det många artister och gäster som hälsar på i glasburen. Följande namn är klara, med reservation för ändringar:

Måndag 10 dec

Molly Sandén

First Aid Kit

Joy

Panda da Panda

Morgonpasset i P3

Nattkompis: Marcus Berggren

Tisdag 11 dec

Nattkompis: Johanna Nordström

Eric Gadd

Darin

Les Big Byrd

Benjamin Ingrosso

Felix Sandman

Little Jinder

Junior Brielle

Kalle och Brita Zackari Wahlström

Anne Lundberg

Sissela Benn

Behrang Safari

Marcus Berggren och Henrik Nyblom

Emma Molin och Hanna Dorsin

P3 Spel

Nattkompis: Miriam Bryant

Onsdag 12 dec

Nattkompis: Parisa Amiri

Sami

KC Attitude

Tenk

Imenella

Janice

Sabina Ddumba

Molly Pettersson Hammar

Rome Is Not A Town

Smith & Thell

Torbjörn Averås Skorup

Fråga Lund-panel

P3 Star

Thomas Sekelius

Relationsradion i P3 och Ligga med P3

Beppe Singer

Frans Strandberg

Johan Wester

Nattkompis: Happy och Felice Jankell

Torsdag 13 dec

Nattkompis: Dante Zia

Movits

Perikles

Oscar Zia

Astrid S

Peg Parnevik

We Float

Christoffer Fernis

Christer Lundberg

Thomas Sjögran

Sven Melander

Tankesmedjan i P3

Nattkompis: Filip Berg

Fredag 14 dec

Nattkompis: Emma Knyckare

Lova

Tove Styrke

Grant

Tingsek

Shirin

Cherrie

K27

Ozzy

Jamie xx

Tina Mehrafzoon

Armand Krajnc

Tuva Novotny

Göran Kling

Nina Glimsell och Marcelo Peña från Paradise Hotel och Pascal Mazza Ramsby från Expedition Robinson

Mats Strandberg och Henrik Jonsson

David Batra

Sanna Sundqvist

Josefin Johansson

Nattkompis: Amie Bramme Sey

Lördag 15 dec

Nattkompis: Jerka Johansson

Signmark, Allyawan och Linda Sundblad

Markus Krunegård

Familjen

Silvana Imam

Zekira Musovic och Elin Rubensson

Filip Dikmen och Madeleine Eliza

Hedda Stiernstedt och Charlie Gustafsson

Moa Romanova

Maja Nilsson Lindelöf och Sanna Dahlström

Nikki Amini och Alexander Kronlund

Alba August och Lucas Lynggard Tønnesen

Linda Spåman

Nattkompis: Arantxa Alvarez

Söndag 16 dec

Victor Leksell

Sarah Klang

Hanna Järver

Linnea Henriksson

Torbjörn Averås Skorup

Jonas Helgesson

Zeina Mourtada

Musikhjälpen 2018 sänds 10-16 december. Från glasburen på Stortorget i Lund direktsänder Daniel Adams-Ray, Farah Abadi och William Spetz 144 timmar i P3 och SVT Play med bland annat livemusik, gäster och fokus på årets tema ”Alla har rätt att funka olika”. Många barn och unga med funktionsnedsättning i låg- och medelinkomstländer är isolerade och helt beroende av familjemedlemmar. De får ofta sämre tillgång till vård och utbildning vilket minskar chansen till att leva ett självständigt liv.

Musikhjälpen är ett samarbete mellan P3 Sveriges Radio, Sveriges Television och Radiohjälpen. Musikhjälpen direktsänds i P3 och SVT Play. Stora delar sänds också i SVT2.

Läs mer om Musikhjälpen 2018 här: www.musikhjälpen.se