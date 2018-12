[Ny tillfällig styrelse väljs för Östersundshem]

[Den tillfälliga styrelsen väljs på ett extrainsatt kommunfullmäktige och består av ordförande Unto Järvirova samt politikerna AnnSofie Andersson(S), Bosse Svensson (C), Karin Thomasson (MP), Per Lövstrand (L), Per Jönsson (M) samt Elisabet Öhrnell (V).]