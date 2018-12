Åreelever slog nytt rekord i Musikhjälpen

Just nu pågår Musikhjälpen i Sveriges Radio P3 - programmet där tre programledare sitter inlåsta i en glasbur och sänder radio dygnet runt för att samla in pengar till välgörande ändamål.

I år står glasburen i Lund och temat är "Alla har rätt att funka olika!".

Runt om i hela Sverige pågår olika engagemang för att vara med och bidrar till Musikhjälpen. Några som redan samlat in rekordmycket pengar är Musikhjälpen Åre, som består av ett gäng elever vid eventutbildningen.

På bara tre dagar lyckades de samla in 207 500 kronor, och därmed slog de rekordet att ha samlat in mest pengar på kortast tid.

I helgen kommer två av eleverna, Ferbie Åhlund och Ida Andersson, att gästa glasburen i Lund.

Musikhjälpen 2018 sänds 10 - 16 december från Stortorget i Lund. Temat är Alla har rätt att funka olika.



Musikhjälpen är ett insamlingsevenemang som funnits i Sverige sedan 2008. I 144 timmar sänder de direkt dygnet runt i P3 och i SVT/SVT Play för att tillsammans med Radiohjälpen uppmärksamma och på olika vis samla in pengar till en undanskymd mänsklig katastrof. Det är ett nytt tema i Musikhjälpen varje år.