Running Cooper reflekterar och berör med nya skivan

Bandet Running Cooper från Östersund är aktuella med sin nya skiva "Are we having fun yet", vars delvis självbiografiska texter är skrivna av sångerskan och basisten Anna Hallberg.

Texten till låten "Back down" har en såpass stark text, att den starkt berör de andra bandmedlemmarna.

– När Anna förklarade texten och vad den egentligen handlade om, fick man en tår i ögat, säger bandets gitarrist och sångare Martin Höög.