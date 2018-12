Johans åtta favoriter på julbordet

Vår matinspiratör Johan Andersson tipsar om sina åtta absoluta favoriter på julbordet och avslöjar hemligheten bakom en perfekt Jansson.

– Om jag bara fick välja åtta rätter på julbordet… ok, smyger ner lite julskinka också men det räknas kanske inte. Trevlig jul önskar Johan Andersson.

Glöggsill, lite knasigt men vackert o gott!

4-5 urvattnade sillfilér

1/2 dl ättikssprit 12%

1 dl socker

1 1/2 dl vatten

1/2 dl glögg

1 msk russin

1 kanelstång

4 grovkrossade svartpepparkorn

4 kryddnejlikor

Till garnering

1 msk flisad mandel

Strimlat skal från en apelsin

1 msk russin

1 kanelstång

Hela kryddnejlikor

Dag 1: Rör ihop ingredienserna till lagen o låt stå i två dygn

Dag 3: Ta upp sillarna o skär dem i fina sneda bitar. Lägg upp dem på ett fat så de ser hela ut. Sila lagen och lägg på garneringen.

Currysill

Känns som att man bara vill sitta på Ströget en ljummen sommarkväll med en pilsner, men funkar i den Jämtländska svinkylan också...

6 stinlagda sillfiléer

Sås: 1/2 gul lök

1 msk currypulver

1 msk olja

1/2 syrligt äpple

1 dl majonnäs

1/2 dl gräddfil

Worcestersås

Tabasco

Salt o peppar

Hacka löken och fräs den i oljan och currypulvret utan det får färg och ställ åt sidan. Finhacka äpplet och blanda allt och sist curryblandningen. Smaka av med worchestersås, tabasco, salt och peppar.

Stekt inlagd strömming

Sååå gott!! Det är marinaden som gör det, vilken kioskvältare på jul!!

10 strömmingsflundror

2 dl siktat ströbröd till stekning

Smör och rapsolja till stekning

Inläggningslag:

1 rödlök

1/2 purjolök

2 dl ättikssprit 12%

4 dl strösocker

4 kryddnejlikor

8 svartpepparkorn

4 lagerblad

Marinad:

1 burk anjovisfiléer 55 g

1 msk hackad dill

1/2 dl majonnäs

1 dl gräddfil

Skala och skiva purjon och rödlöken. Koka upp ingredienserna till lagen och låt svalna. Häll av ansjovisen och hacka den och blanda med övriga ingredienserna till marinaden.Lägg i strömmingen i en bunke och häll över marinaden och låt stå minst tre timmar. Ta upp strömmingen och vik dem på längden. Vänd dem i det siktade ströbrödet och stek dem i smör och olja frasiga. Lyft upp filéerna och lägg dem i en form och häll över inläggningslagen och ställ kallt övernatten. Njuuuut på en rostad knäckemacka.

Gubbröra, funkar alla dygnets timmar!

3 matjesillfiléer

1 rödlök

2 hårdkokta ägg

1 msk kapris

1 knippe dill

1 knippe gräslök

1 dl majonnäs

2 msk creme fraiche

Salt och peppar

Blanda ihop allt väl och njut!

Janssons frestelse - hemligheten är att steka löken..:)

6 stora potatisar (ca 1 kg)

4 msk smör

2 gula lökar

3 dl vispgrädde

200 g anjovisfilé

1 msk siktat ströbröd

Skala potatisen och lägg den i vatten. Smörj en ugnsfast form med lite av smöret. Skala och skiva löken och bryn den lätt i smör. Strimla potatisen och varva potatis, lök och ansjovis i formen, salta och peppra lite mellan varven. Häll över grädden och grädda ca 50 minuter tills potatisen är mjuk.

Kom ihåg att inte skölja den strimlade potatisen, då försvinner stärkelsen som ”håller” ihop din Janzon. Låt den gärna stå och vila en stund och njut med ett kallt glas öl!

Älgsylta, take me to the heaven!

1 kg älgbringa med ben

1 gul lök

1 morot

5 kryddpepparkorn

5 vitpepparkorn

5 kryddnejlikor

4 lagerblad

2 dl skinkspad eller kycklingbuljong

2 msk finskuren persilja

Skala och skiva lök och morot.Koka upp vatten i en rymlig kastrull. Lägg i köttet och låt koka upp. Lyft upp köttet med en hålslev och spola det i kallt vatten. Det gör man för att alla äggviteämnen ska försvinna. Lägg över köttet i en nydiskad kastrull och häll på nytt vatten, kryddor och buljong. Sjud på svag värme i minst två timmar tills köttet är mört och lossnar från benen. Lyft upp köttet och låt det svalna och skär det i små tärningar. Koka ihop spadet tills ca 2 dl återstår och sila. Blanda i kött och hackad persilja. Klä insidan av en form med plastfilm och häll över kött och spad och låt stelna i kyl över natten. Servera med en smarrig rödbetssallad och kokt potatis så blir det en festmiddag!

Köttbullar, nåt att skriva hem till mamma om!

Ca 40 st

700 g blandfärs

1 kokt potatis

1 1/2 gul lök

Smör till stekning

1 dl grädde

1 dl ströbröd

1 ägg

1/2 dl vatten

2 msk kikkoman soya

1 tsk farinsocker

2 msk koncentrerad viltfond

1 msk dijonsenap

1/2 tsk mald kryddpeppar

Salt o peppar

Pressa potatisen. Skala och finhacka en lök och stek gyllenbrun i smör, riv den sista halvan rå. Blanda alla ingredienser och låt stå en stund. Stek sen en provbit och smaka av, ska det var lite mer av...? Provstek och smaka till du blir nöjd. Forma ganska små köttbullar och stek dem gyllenbruna i en stekpanna. Eftersom det ska ätas massa gott på julbordet så är det trevligare om de är lite mindre.

Gör du många så frys in o plocka fram när det är långt till löning i januari och njut och minns julen:)

Mörk chokladkola med havssalt

Sjunk ner i soffan med lite glögg o tänk på ingenting:))

Ca 40 st

2dl vispgrädde

3 msk kakao

100 g smör

3 dl strösocker

1 dl sirap

1 krm salt

2 msk glykos

Häll allt i en tjockbottnad kastrull och koka kraftigt till den är 121 grader. Har du ingen termometer så kolla med smeten genom att hälla den i ett glas kallt vatten. Om smeten går att forma till en kula är den klar. Klä en långpanna med ca 20 x 30 cm med smörpapper och låt svalna. Klipp eller skär kolan i lagom bitar och garnera med några saltflingor. Packa kolan i bakplåtspapper eller cellofan och ge gärna bort några till någon du tycker om!