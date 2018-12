Jämtland för bra för Umeå

Jämtland ser i början ut att få ett tydligt grepp om norrlandsmötet, men Umeå studsar hela tiden tillbaka under hela första halvan av matchen. R.T Quinn är lyckosam i skyttet under första perioden, men mattas sen. Coach Torbjörn Gehrke roterar friskt bland sina spelare där Teyvon Myers under första halvan är poängbäst, men bara tack vare en mängd straffkast (7 poäng/8 kast).

Det täta försvarsspelet från förra helgens match i Östersund mellan Jämtland och Södertälje tog nog tomten med sig. Men 53-49 i halvtid inför en entusiastisk storpublik i sporthallen.

Efter halvtid rivstartar Jämtland och går tidigt upp i ledning 68-53. Umeå tar timeout, men det hjälper inte. Bara några minuter senare får Umeås bäste poängspelare så långt, DeAndre Mathieu, sin femte foul och tvingas lämna planen för resten av matchen. Ett dråpslag för Umeå samtidigt som Jämtland nu kan slappna av i ett inspirerat anfallsspel.

Jämtlands Nicholas Paulos dunkar och Umeå tar en ny timeout. Några sekunders spel och Torbjörn Gehrke gör detsamma för att samla styrkorna inför sista delen av matchen när Jämtland leder med 81-61. Umeå försöker höja tempot, men har det svårt mot ett uppoffrande Jämtland.

En ledning med 26 poäng (91-65) inför sista perioden blir till slut en vinst med 118-85 inför en stående applåderande publik och Jämtland kan nu se fram mot nyårsfirande efter en mycket bra höstsäsong.

Uppdateras med intervjuer.