Svettig nyårsnatt för SOS Alarm

Nyårsafton är den dag på året då flest samtal kommer in till 112. Högst är trycket under nyårsnatten då det kommer in tre gånger så många larmsamtal till 112 som under en vanlig natt.



Totalt handlar det om mellan 7 000 och 8 000 samtal från hela landet från klockan 21 till klockan 04.



– Det är den svettigaste natten på hela året, säger Sandra Öhnstedt som är platschef på SOS alarm i Östersund.

Enligt henne handlar mycket av larmsamtalen på nyår om olycksfall, alkoholrelaterade ärenden och ärenden kopplade till nyårsraketer.