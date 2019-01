Reseda etta på P4-toppens årslista 2018

NYTT UPPLÄGG FÖR ÅRSLISTAN: De sju låtar som placerat sig bäst på listan under fjolåret presenterades fredag 4/1 – därefter har lyssnarna röstat fram sin favoritlåt.

1. Reseda - First of the last 96 poäng

Gick in på listan 2017-11-24

2. Edgeland - Bad medicine 95 poäng

Gick in på listan 2018-01-26

3. Hanna Nygren - Derail 85 poäng

Gick in på listan 2018-09-28

4. Linda Forss - Når man väänt 73 poäng

Gick in på listan 2018-01-26

5. Chilly Bay Band - Never as blue 55 poäng

Gick in på listan 2018-03-16

6. Mildred&Jamtgroovet - Crossing a border 53 poäng

Gick in på listan 2018-03-16

7. Broken Groove - Queen Louise 43 poäng

Gick in på listan 2018-10-19

