SMHI med det senaste om stormen Jan

Kulmen på vindstyrkorna infaller under fredagen. I Jämtland- och Härjedalsfjällen väntas nordvästlig storm, med en vindstyrka på 25 m/s. I samband med vinden även snöfall med risk för drivbildning.

I övriga delar väntas stormbyar uppemot 25 m/s.

Under natten mot fredag har det uppmätts orkanvindar i länet. Högst vind har enligt SMHI uppmätts i Stekenjokk där det blåst 49,7 meter per sekund i vindbyarna. Stekenjokk har även haft högst medelvind under kvällen och natten med 42 sekundmeter.

Under fredag eftermiddag och kväll väntas vindstyrkorna börja avta.

Definition för Varning klass 2: Skador på byggnader med risk för kringflygande föremål. Större skador på skog och risk för störningar i trafik samt el- och teleförsörjning.

Källa: SMHI