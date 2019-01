Stormen stoppar skolan – elever får packa läxor hem

Barnen i Ljungdalen i Bergs kommun får ledigt under fredagen på grund av stormen Jan som väntas dra in över hela länet med starka vindar på 25 till 30 sekundmeter.



Bergs kommun stänger skolan och förskolan i Ljungdalen - och även skolskjutsarna över Flatruetvägen till Funäsdalens skola ställs in för det 10-tal högstadieelever som pendlar dit.



På torsdagen fick Ljungdalen- och Storsjöeleverna på Funäsdalens skola sluta tidigare för att hinna hem över Flatruet innan stormen kommer.



Däribland niondeklassarna Kelan Johnsson, Fredrik Ängström Liljemark och Lina Johnsson direkt hänger läpp över:

– Det känns skönt!

Men helt skolfria blir de inte – då de planerar att ta med sig skolarbete hem.