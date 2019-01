Midland utmanar på P4-toppen

För ungefär 10 år sedan startades countrybandet Midland, och har i dagsläget sina medlemmar utspridda över Jämtland. De har legat på P4-toppen flera gånger tidigare, senast med låten "Your man".

Den här gången utmanar de med en egen version av "He stopped loving her today" (B. Braddock/C. Putman). En låt som de tidigare haft stor framgång med då det var den obligatoriska låten att framföra under Country-SM 2017, i kategorin Pure Country, där de kammade hem guldmedaljen!

Två skivor har de släppt hittills, och planer finns på att fortsätta spela in fler låtar. Kanske får vi även höra eget material från bandet framöver.

Medlemmar:

Andrea Godenius – sång

Åke Eriksson – trummor

Örjan Alenius – bas

Eddie Backlund – klaviatur

Stefan Persson – gitarr

Roger Cederwall – steel guitar

Webbplats: http://www.midland-z.se/

Facebook: www.facebook.com/MIDLAND

