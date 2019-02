Magnus Schönberg samt Svänna Öhlén utmanar på P4-toppen

Magnus Schönberg utmanar med högaktuell VM-låt

Magnus Schönberg är tillbaka som utmanare på P4-Toppen, den här gången med VM-låten ”For the love of the game”.

Magnus Schönberg från Östersund har under karriären hunnit med en hel del. Vi har bl.a kunnat följa honom i TV 4:s talangtävling Idol, både 2015 och 2017. Debutsingeln ”Störa dig” släpptes 1 juni 2018, och han har under året även släppt låtarna ”Mitt hjärta ska du få” samt ”Faller ner”.

Magnus är även aktuell under artistnamnet Mange Schön, med nysläppta singeln ”Afterskön”.

I mars äger VM i skidskytte rum i Östersund, och nu är Magnus Schönberg högaktuell med den officiella VM-låten ”For the love of the game”. Ett ärofyllt uppdrag, och för Magnus var det lätt att tacka ja.

Enligt VM-arrangörerna speglar låten ”de värden och känslor skidskyttesporten står för. Motståndare på startlinjen, men vänskap, glädje och kärlek före och efter tävlingen.”

”For the love of the game” är skriven av Per Wiklander och Tobbe Forsberg, samt producerad av Björn Höglund.

Svänna Öhlén and the Trainrobbers utmanar på P4-Toppen

Svänna Öhlén i Gäddede medverkar i olika musikaliska sammanhang. Dels i studion där han producerar musik inom många genrer, allt från synthmusik till country.

Han spelar även mandolin i Long Line of Loosers, som har hörts på P4-Toppen med låten ”Guided by ghosts”. Han har dessutom placerat sig på årslistan för 2015, då under sitt eget namn med låten ”Women n´ beer”.

Svänna utmanar nu med den egenskriva låten ”Skoterbonde från Hammerdal”, som han berättar är ”en lite lätt humoristisk låt om en faders oro för sin 16 åriga dotters umgänge och intressen...

Och samtidigt en hyllning till motorburen ungdom i Norrlands inland”. Låten släpptes 4 januari på Spotify.

Med sig har han The Trainrobbers, ett fiktivt band där olika musiker gästspelar. På just denna inspelning medverkar en annan medlem från Long Line of Loosers; Janne Sandström på munspel.

Övriga instrument samt produktion står Svänna själv för.

