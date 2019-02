Peppe Femling placerade sig bra i Kanada.

Det är kallt i kanadensiska Canmore.

Riktigt kallt.

Det har varit under 30 minusgrader – och tävlingarna har nu kortats.

– Man får klä på sig, säger Peppe Femling.

De svenska skidskytteåkarna som befinner sig i Canmore, väster om Calgary, har de senaste dagarna fått känna av riktig kyla med 30 minusgrader.

– Det är lite tufft ibland, faktiskt. Men det går ganska bra. Solen tittar ju fram, och det gör mycket, säger Peppe Femling till Radiosporten.

När det är så väldigt kallt, och man är ute och tränar... Man är inte orolig för sin egen hälsa då?

– Jo, man känner ju av luftrören och sådär också. Man har tagit det lite lugnt på träningarna. Men släpper de iväg oss på start kommer man såklart köra, men man kommer ju såklart känna av det rejält.

– Det är kanske inte helt bra heller, varken för händer eller luftrör och fötter och sånt där. Vi får se lite... Man får klä på sig riktigt.

Prognoserna säger dock att det ska bli varmare under morgondagen, och planen är därför att trots allt köra distanslopp under torsdagen, dock något kortare än normalt. Det internationella skidskytteförbundet meddelade under onsdagskvällen att herrarna ska ska köra 15 km istället för 20, och damerna 12,5 istället för 15.

Anledningen är att man klippt bort de kallaste delarna av banan. Lördagens stafetter flyttas dessutom fram till fredag samtidigt som söndagens tävlingar omplaneras till lördag – och byts från masstart till sprint. Det nya schemat är preliminärt, skriver arrangören.