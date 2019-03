Dags att skicka in din låt till P4 Nästa 2019

Sveriges Radios rikstäckande musiktävling P4 Nästa har genomförts sedan 2008, från början under namnet Svensktoppen nästa. Förra året kom det in 933 tävlingsbidrag till P4 Nästa och genom åren har nära 9 000 låtar skickats in.

– I P4 Nästa är musiken det centrala och musikskaparna lokala. Genom årets upplaga av tävlingen finns åter chansen för både nya och etablerade låtskrivare och artister att få sin musik regelbundet spelad och uppmärksammad i Sveriges största radiokanal P4, säger Maths Broborg, projektledare för P4 Nästa.

Tidsschema i P4 Jämtland

Under början av april väljs fem bidrag ut av vår lokala jurygrupp för vidare tävlan i P4 Jämtland.

Fredag 26/4 presenteras länets fem finalbidrag, samtidigt som SMS-röstningen startar.

Fredag 17/5 blir det direktsänd final från Storsjöteatern i Östersund med de fem länsfinalisterna. SMS-röstningen avslutas kl. 16.45.

En jury sätter sina poäng, som sedan sammanvägs med SMS-rösterna. Vinnaren presenteras efter kl. 17.00 i P4 Jämtland.

Vad händer sen?



I början av augusti väljer en jury ut åtta av de 25 lokala vinnarna som slutliga tävlande i riksfinalen.

Finalisterna uppträder live i direktsändning i P4 under riksfinalen där en slutlig vinnare utses.

Den låt som vinner P4 Nästa spelas också regelbundet i P4 och får en tid efter finalen en utmanarchans till Svensktoppen.