Varning för storm i Jämtlandsfjällen under söndagen

Det är alltså en högre varningsnivå som förebådar mycket besvärligt väder, och som alltså gäller fjälltrakterna i Jämtlands landskap.

Där väntas under söndagsdygnet succesivt tilltagande västlig vind, 15-20 meter per sekund, under kvällen vridande till nordvästlig och på kalfjället väntas vinden tillfälligt nå stormstyrka, alltså 25 meter i sekunden. Dessutom i kombination med snöfall vilket ger snödrev.

I klartext: snöstorm!

För Jämtlands län öster om fjällkedjan gäller också en klass 2-varning - för västliga stormbyar på upp till 25 meter per sekund – från sent söndag eftermiddag eller kväll, . Vinden väntas avta under måndagen.