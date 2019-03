Velvet Insane utmanar på P4-toppen

Velvet Insane, från Östersund, spelar 70-talsdoftande glamrock och består av Jonas Eriksson och Jesper Lindgren. Sedan starten 2013 har de turnerat i Australien, Japan, USA, Spanien, England, Italien, Kroatien, Ungern, Bulgarien och Tjeckien.

Velvet Insane är även lite av ett helhetskoncept då bandet gör allt från omslag, musikvideor och konstutställningar till andra musikprojekt och olika typer av välgörenhet.

Deras nysläppta och självbetitlade debutalbum som redan har rosats av kritiker både i Sverige och utomlands, släpptes 22 februari i år under det tyska bolaget Metalapolis Records. Albumet samt EP:n "Breakout Of Eden" har även toppat olika listor i USA.



Nu utmanar de med låten "Lincoln Road" från albumet, en låt som handlar om "baksidan som kan uppstå när en människa befinner sig i offentlighetens ljus." Den skrevs när bandet var på turné i Japan, missade sitt flyg och tillbringade en vaken natt på Tokyos flygplats...



Bara ett par veckor efter att debutalbumet släppts, är de tillbaka i studion för att spela in album nummer två. Dessutom väntar livespelningar och turnéer framöver.



Medverkande "Lincoln Road":

Jonas Eriksson – sång

Jesper Lindgren – gitarr, munspel

Niklas Henriksson – bas

Tobias Reimbertsson – trummor

