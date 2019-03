Cool Candys ny etta på P4-toppen

Ring och rösta fram till torsdag 14/3, kl. 13.



1. Cool Candys - Mockaskorna på 099-501 31

119 p (8 v) Förra veckan: 3:a

Hör låten och läs mer om Cool Candys

2. Tova Glyt - Bad bad dream 099-501 32

103 p (7 v) Förra veckan: 1:a

Hör låten och läs mer om Tova Glyt

3. Magnus Schönberg - For the love of the Game 099-501 33

95 p (4 v) Förra veckan: 3:a

Hör låten och läs mer om Magnus Schönberg

4. Running Cooper - Are we having fun yet 099-501 34

82 p (5 v) Förra veckan: 4:a

Hör låten och läs mer om Running Cooper

5. Rakel - Treasure in mind 099-501 35

55 p (ny) Förra veckan: utmanare

Hör låten och läs mer om Rakel

Utmanare:

6. Velvet Insane - Linciln Road 099-501 36

Hör låten och läs mer om Velvet Insane



Utanför listan:

The Chickpeas Band - Open arms

46 p (1 v) Förra veckan: 5:a

Hör låten och läs mer om The Chickpeas Band

Rösta på din favorit. Telefonnumret till respektive artist finns i listan ovan. Det kostar 1 kr + ev. trafikavgift.