Fler vill bli deltidsbrandmän – trendbrott efter skogsbränderna

– Folk ska känna en trygghet. Händer det någonting så kommer det någon och hjälper, säger Per Gunnholt i Krokom, som nyss börjat som deltidsbrandman.

Räddningstjänstförbundet i Jämtland har under flera års tid haft problem med att det är fler deltidsbrandmän som slutar än vad man lyckas rekrytera. Under 2016 och 2017 gick man 24 personer back. Men under förra året bröts trenden. Då slutade 55 personer, men förbundet lyckades rekrytera 59 nya. Hittills i år har 14 personer börjat.

Det märks ett tydligt ökat intresse efter sommarens skogsbränder.

– Det kom ju väldigt mycket ansökningar i samband med bränderna och strax efter. Det droppar ju in ansökningar nästan dagligdags här, säger Torbjörn Mårtensson, biträdande beredskapschef på Jämtlands räddningstjänstförbund.

Men det finns fortfarande tomma platser. Det är främst till brandstationerna på mindre orter i länet som det är svårt att få folk till.

– Vi bor ju i Jämtland. Det är utflyttningen från orterna in till Östersund som ökar varje år. Det växer inte jobb på träd i Backe, Änge och Föllinge till exempel. Det blir svårare för folk att både bo och jobba på orterna.