Skidskytte-VM invigdes med mäktig show vid Rådhuset

Det var kallt men glatt när VM-festen invigdes. Några lyckliga körsångare var Elsa och dottern Lina.

– Det är en magisk kväll, jag känner inte av kylan för jag blir alldeles varm av den fantastiska musiken, säger Elsa.

Barnen Maja Stenbäck, Theo Stenbäck och Hampus Lindberg var också på plats för sången.

– Det kändes pirrigt. Men det gick bra, säger Theo Stenbäck.

Invigningen innehöll bland annat flaggparad, invigningstal och den officiella VM-låten For the love of the game som framfördes live av artisten Magnus Schönberg.

Kvällen avslutades med att 550 körsångare, instrumentalister, folkdansare, jojk och barnkör framförde det nykomponerade körverket The sound of Jamtland skrivet och dirigerat av Per Wiklander.