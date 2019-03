Svårt trafikläge i snöyran: Våldsam krock mellan lastbil och personbil på E14

En lastbil körde in i sidan på en personbil som slungades genom mitträcket. Enligt uppgifter till P4 Jämtland var personbilsföraren medvetslös strax efter kollisionen.



E14 är avstängd och trafiken leds om på andra vägar under räddningsarbete och bärgning.



Förutom den svåra olyckan vid Dvärsätt inträffade flera olyckor under fredagsförmiddagen, bland annat på riksväg 84 vid Hedlanda och vid Tännäs. Det skedde också en kollision på E14 vid Optand utanför Östersund.

Det snöar kraftigt på flera håll runt om i länet.



Följ trafikläget hos Sveriges radios trafikredaktion.