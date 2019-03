Meora Vice utmanar på P4-toppen

Tobias Tägtström från Östersund har sedan 2015 skrivit och producerat musik, nu under sitt artistnamn Meora Vice, och är dessutom verksam som DJ.

Med bl.a. studier i musikjuridik, ett nytt sound och nytt perspektiv och intresse för branschen, har han som mål att nå ut internationellt och inspirera människor med sin musik "där kärleken till musik är huvudverktyget".

2017 släpptes debutsingeln "Let me know".

Utmanarlåten "Tribute to life" är hans första samarbete med sångerskan och låtskrivaren Hanna Nygren. Hanna är sedan tidigare bekant på P4-toppen där hon har haft stor framgång med sina låtar "Beautiful day" samt "Derail".

I detta samarbete har Tobias gjort komposition, arrangemang och produktion, och Hanna har skrivit texten samt sjunger på inspelningen. Låten handlar om att "våga ta risker och jobba hårt för sina drömmar".

Framöver har Meora Vice olika spelningar på gång, och även ny musik. T.ex. en singel i samarbete med en amerikansk sångare. Det blir en mer akustisk och fartig låt jämfört med hans tidigare.

Han berättar också att skapandet av musik tillsammans med andra ger honom drivkraft och utveckling, och att samarbete är nyckeln för att uppnå en karriär på världsnivå.

