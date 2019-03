Jämtlands Tyngsta Band samt Maria Kvist utmanar på P4-toppen

Jämtlands Tyngsta Band

I Krokom, närmare bestämt bland personalen på Nyhedens skola, hittar vi Jämtlands Tyngsta Band. Bandet startade för några år sedan inför en skolavslutning och utvecklades till att de nu använder sin friskvårdstid på jobbet för att repa med bandet.

Musiken har visat sig vara en fantastisk form av friskvård såväl för dem själva som för välmåendet i personalgruppen. De tar gärna chansen att sprida ordet om sina positiva erfarenheter av detta för resten av kommunen och övriga länet, och skulle gärna se att kombinationen av kultur och friskvård etablerar sig på arbetsplatser.

Utmanarlåten "150 till stan" är skriven av Bendrik/Simonsson. Temat är ungdomskärlek, och titeln syftar till busslinje 150 mellan Krokom och Östersund.

De har hunnit släppa albumet "One more cup of coffee for the road", bestående av eget material.

Nu jobbar de på album nr. 2, en singel är redan inspelad och beräknas släppas i april. De har även planer på att göra fler och fler livespelningar.

Mattias Bendrik – sång, gitarr

Lennart Simonsson – hammondorgel

Lars Berggren – bas

Claes Stråle – trummor

Maria Kvist

Maria Kvist har redan en gedigen karriär bakom sig som pianist, sångerska och kompositör. Hon är uppvuxen i Ede strax utanför Kälarne, med musiken med sig sedan barnsben.

Hon började som 6-åring spela piano, och småningom väcktes intresset för jazzgenren. Maria har studerat vid Birka folkhögskola, Berklee College of Music, och Kungliga Musikhögskolan.

Maria har medverkat i många olika sammanhang. Hon har t.ex. spelat i banden Blå Kongo och Lynx, 2007 bildade hon sin Maria Kvist Quartet. Hon har även spelat med många andra etablerade musiker, däribland Svante Thuresson. 2014 var hon kapellmästare för musikalen "Chicago" på Stadsteatern i Stockholm, och hon har dessutom turnerat internationellt.

"Shadows and Rain" är hennes fjärde album, släppt 15 mars, och releasekonsert gavs på Fasching i Stockholm. Det är ett album där hemtrakten i Jämtland har inspirerat Maria mycket, och i de instrumentala låtarna finns inslag av naturlyrik.

På albumet finns låten "Hälsning" som utmanar på P4-Toppen. Vi hör Maria på sång och piano, och det är även hon som har skrivit text och komposition. "Hälsning" är en hyllning till hennes pappa, dragspelaren Sune Kvist.

Framöver har Maria flera spelningar inbokade, både med sitt eget band och tillsammans med andra. Det planeras även för turné till hösten.

