Vintermästerskap hotas av varmare klimat

I Östersund pågår just nu Skidskytte-VM och tidigare i februari hölls alpina VM i Åre. Samtidigt blir klimatet varmare och osäkerheten större hur framtida vintermästerskap ska kunna arrangeras.

– Det går inte att undgå att se att det händer saker. Dels med snön, blåst och andra väderfenomen. Vi vill verkligen att vi inte ska hamna i ett sådant läge. I det ligger hur vi kan producera och lagra snö på ett helst klimatsmart sätt, säger Karin Mattsson.

Men om ni hamnar där, har ni någon alternativ plan?

– Vi har rullskidor men vi har inte diskuterat som ersättning för skidor på snö. Jag tycker att det viktigaste i det här läget är att jobba för att vi aldrig ska hamna i ett sådant läge.

Kommer vi har skidtävlingar i framtiden?

– Det hoppas jag verkligen. Det är en del av våran naturtillgång, både skidor, fjäll och kompetensmässigt. Det vore förfärligt om det blev på annat sätt.

Det är Skidskytte-VM tillsammans med klimatorganisationen We Don't Have Time och Vinnova-initiativet Peak Innovation som står bakom hållbarhetsseminariumet som arrangerades under torsdagen på Storsjöteatern i Östersund.