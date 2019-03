Kindberg: "Jag har en tydlig etisk kompass"

Daniel Kindberg beskriver hur han i 15 år varit starkt engagerad och drivande i ÖFK, men han anser inte att hans engagemang fått honom att tappa sin etiska och moraliska kompass. Han anser att han inte tänjt på gränserna.

– Nej, det har jag inte gjort. Jag har en mycket tydlig etisk och moralisk kompass. Jag har inget problem med att jag har investerat i kluben för 15 miljoner och att jag sen också sålt spelare för sammanlagt 30 miljoner och i senare tid för mycket, mycket mer pengar. Det är jag stolt över.

Åtalspunkterna mot Daniel Kindberg är fyra: grov trolöshet mot huvudman i två fall, medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott.

– Jag förutsätter att jag blir friad, säger Daniel Kindberg som själv även publicerat sina egna förklaringar till händelser som Uppdrag Granskning tar upp.

Tingsrättsförhandlingarna startar den 24 april vid Ångermanlands tingsrätt i Härnösand.

Daniel Kindberg har under tisdagen inte velat svara på P4 Jämtlands telefonuppringningar trots att han under måndagskvällen via sms sagt att han skulle det.

Hela intervjun sänds i Sveriges Radios Studio Ett på tisdagskvällen.