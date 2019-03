Kryssningsfartyget i sjönöd i Norge på väg mot hamn

Fartyget styrde först längre ut till havs där det kopplades till två stora bogserbåtar. Samtidigt som evakueringen av passagerare med hjälp av helikoptrar pågick. Strax före klockan 10 på söndagsförmiddagen började det bogseras in mot hamn i staden Molde där man ska försöka lägga till.

Det var vid 14-tiden på lördagseftermiddagen som kryssningsfartyget Viking Sky, i hårt väder och med 1 373 personer ombord fick problem med sina motorer och började driva mot land strax utanför Hustadvika i Norges västkust. På sajten MarineTraffic som följer sjöfart från hela världen kan man se hur fartyget driver rakt mot land.

Först ett hundratal meter från land lyckades kaptenen få kontroll på fartyget och vända ut mot säkrare vatten.

Enligt experter som Ekot talat med var det väldigt nära att fartyget gick på grund. Kanske inte mer än 100 meter, en minut senare, hade Viking Sky gått på grund om inte fartyget hade lyckats vända.

Vid 16-tiden var räddningshelikoptrar på plats och började evakuera passagerare.

Bilder i norska medier visar en ensam helikopter som svävar i luften ett 20-tal meter ovanför ett passagerarfartyg som omges av flera meter höga vågor. Helikoptern försöker hålla sig stadigt i luften i den kraftiga vinden samtidigt som den hissar upp passagerarna en och en.

Fem helikoptrar har under kvällen, natten och söndagsmorgonen kört skytteltrafik till fartyget. Helikoptern rymmer upp till 20 personer.

I ett videoklipp som en passageraren Alexus Sheppard la upp på Twitter syns hur stolar, bord och krukväxter far fram och tillbaka i takt

med att fartyget kränger i vågorna.

Uppskrämda passagerare växlar mellan att försöka klamra sig fast vid sina stolar och att ta sig därifrån.

Plötsligt faller bitar av taket ner och landar rakt i huvudet på en person.

All news outlets can use this. The aftermath of a door being blown in after a massive wave hit the #vikingsky ⁦@CNN⁩ ⁦@BBCBreaking⁩ ⁦@SkyNews⁩ ⁦@CBSNews⁩ ⁦@NBCNews⁩ ⁦@ABC⁩ pic.twitter.com/TLnIWUHVGj