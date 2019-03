Vårdförbundet: Vi vill ha lokala samtal om nytt kollektivavtal

Orsaken är att det just nu pågår centrala förhandlingar om ett nytt kollektivavtal för löner.



Roger Bergebo, som är vårdförbundets ordförande i länet har under ett par veckor försökt få en dialog med regionrådet Mats Gärd (C).

– Jag har ringt 3-4 gånger men jag har inte fått någon som helst återkoppling, säger Roger Bergebo till P4 Jämtland.

Vad vill du prata med honom om?

- Jag vill tala med han om våra yrkanden naturligtvis.

Med yrkan menar Bergebo bättre löneutveckling för erfaren vårdpersonal, färre timmar för nattpersonal och lokala uppgörelser vid schemaläggning.

Parterna är just nu långt från varandra och vårdförbundet försöker trigga lokala diskussioner med arbetsgivarna.

– Jag har förstår deras tanke, men frågan ägs av SKL, säger regionsstyrelens ordförande Mats Gärd (C).