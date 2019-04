Storsjöyran fortsätter jobba mot sexuella ofredanden

För några år sedan var det väldigt mycket debatt om sexuella övergrepp på konserter och musIkfestivaler, efter att det hade anmälts. Det blev början på ett samarbete mellan RFSU och intresseorganisationen Svensk Live.

Nu har det växt och flera stora festivaler är med i samarbetet, som fått namnet Dare to care. En av festivalerna som är med är Storsjöyran i Östersund.

Andrea Wiktorsson är VD för Storsjöyran och ordförande för Svensk Live.

– På Storsjöyran är det ett eller två fall av sexuella ofredanden, men vi vill fortsätta att jobba mot allt sexuellt ofredande. Vi var tidiga med att samarbeta nära polisen och det ska vi fortsätta med.

Det blir nu många festivaler som samarbetar mot övergrepp.

Storsjöyran, Way out West, Brännbollsyran, Lollapalooza och Eksjö Stadsfest – de festivalerna ska alla medverka i Dare to care.

Tanken är att skapa en positiv publikkultur och motverka sexuella övergrepp, bland annat genom utbildning.