Kritik mot Åre kommun efter sen information om vattenläcka

Sedan i lördags morse ska vattnet i Hålland kokas som en säkerhetsåtgärd. Men det fick inte småbarnsföräldern Hanna Samrell reda på förrän i lördags kväll.

– Vid åtta fick jag ett sms från en granne att vattnet ska kokas. Jag gick in på kommunens hemsida direkt men där fanns ingen information. I stället hittade jag ett journummer som jag ringde.

Via journumret fick Hanna Samrell reda på att vattnet i Hålland mycket riktigt skulle kokas efter vattenläckan i fredags. Åre kommun hade också spritt information via radio. Men på Åre kommuns hemsida lades ingen information ut förrän sent på lördag kväll, berättar Hanna Samrell. Hon tycker att kommunen behöver vara tydligare.

– För det första tycker jag de borde gå ut direkt på sin egen hemsida. Sociala medier funkar inte för alla, säger Hanna Samrell.

Åres VA-chef Ingvar Bergstedt säger att alla tekniker gjorde precis som de skulle enligt rutinerna men att det däremot inte finns någon beredskap på helgerna för att uppdatera kommunens hemsida.

– Tyvärr finns det just nu inte den täckningen. Men det finns funktionen tjänsteman i beredskap som vi borde försöka införa, säger Ingvar Bergstedt.

Åre kommun har också investerat i ett system som gör att man kan nå boende i olika områden direkt via sms. När det är infört ska informationsvägen vara betydligt kortare, enligt VA-chefen.

– Då kan teknikern fixa det direkt, berättar Ingvar Bergstedt.