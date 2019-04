Järpenborna Linda och Josefine fick ta tåget istället för flyg

– Vi fick boka om i torsdags kväll och ta tåget istället för flyget. Det gick ganska bra, det svåraste var att veta när vi skulle boka, säger Linda på väg till tåget mot Östersund.

Även Victor var på väg mot Östersund och skulle flyga men fastnade i flygstrejken.

– Jag skulle åka imorgon, nu åker jag idag istället så jag blir inte sen till någonting. Men det är synd att jag inte kunde vara i Stockholm en dag längre, säger han.

SJ har satt in 18 extra avgångar under helgen på sträckorna Göteborg-Stockholm och Malmö-Stockholm. De har också satt in extra vagnar. Totalt är det 5000 extra sittplatser som lagts till för att fånga upp den extra trafiken som tillkommer på grund av pilotstrejken.

Även konkurrerande flygbolaget Norwegian har haft en ökad efterfrågan och extra fulla flygplan.

Ytterligare 110 000 väntas bli påverkade under måndagen och tisdagen, enligt SAS. Parterna har under dagen inte kommit varandra närmare när det gäller de tre huvudsakliga kraven; högre lön, förutsägbarhet i schemat och att flygbolaget inte ska kunna flytta jobb till lågprisbolag.