Följ Hammarby mot Östersunds FK

Östersunds FK återvänder till Stockholm för match mot Hammarby tisdag kväll 19:00. Det har blivit några minnesvärda matcher borta mot Hammarby under ÖFK:s allsvenska sejour. Premiäråret 2016 inleddes mot Hammarby och stora delar av fotbollspubliken i Sverige charmades av nykomlingen efter en mycket fin första halvlek.

Under fjolåret inledde Ian Burchnall sin tränarbana i ÖFK mot just Hammarby och kunde se sitt lag vinna efter att ha vänt ett underläge till vinst med 1-2 i andra halvlek. I den matchen spelade Dennis Widgren i Östersund, men han har nu lämnat sin hemstad för spel i just Hammarby.

Hammarby har i år 14 poäng efter åtta omgångar och har klättrat till en 4:e plats i tabellen efter tre raka segrar. ÖFK på en 6:e plats har 13 poäng i en mycket jämn allsvenska.

Jakob Fahlstedt kommenterar matchen direkt i webbradion från 18:55. Följ länken i rubriken eller använd SR Play.