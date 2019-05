Räddningstjänsten Jämtland söker 4 miljoner i skogsbrandersättning

Nu har förbundet ansökt om totalt drygt 4,3 miljoner kronor i erstättning från staten, via MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ersättningen gäller kostnader i samband med skogsbränder på många håll i länet under juli månad förra året.

Av totalsumman utgör 3,5 miljoner tjänster som räddningstjänstförbundet köpt in av andra aktörer i samband med släckningsarbetet.