Elisabeth Rolandsson utmanar på P4-toppen

Elisabeth Rolandsson från Järpen har många strängar på sin lyra, och jobbar bl.a. inom säkerhetsbranschen. Men i livet finns det även plats för mycket musik.

Hon sjunger, skriver låtar och ingår i gruppen E.M.P. Förra vintern blev hon uppmärksammad för sin tolkning av Jämtlandssången på engelska, ”The Jamtlands song”, som bl.a. spelades i samband med matchen mellan ÖFK och Arsenal i februari 2018.

Flera andra låtar har det också blivit; ”När du mötte mig”, ”You got that something” och ”Chikidando” släpptes under förra året. Den sistnämnda har vi även kunnat höra här på P4-toppen.

Den här gången utmanar Elisabeth med låten ”Here I go again” som handlar om ”när man tror man kommit över en människa, man har låst alla dörrar till sitt hjärta men, faller dit igen.. Here I go again, dancing in the rain with you.”

Låten präglas av irländsk folkmusik, och mellanspelet är influerat av en gammal vallsång. Johan Arveli står för inspelning och produktion.

Framöver kommer Elisabeth att släppa flera låtar, spela i både Sverige och Norge, och så har hon skrivit Järpen IF:s låt som kommer framföras live när Marcus Allbäck spelar med laget i juni.

Elisabeth Rolandsson – sång

Pär Lundhag – sång

Mats Grip – bas

Mikael Håkansson – trummor

John de Hosson – fiol

facebook.com/elisabeth.rolandsson

