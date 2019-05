Politisk strid i Åre efter granskning

Åre kommun har under 15 års tid brutit mot lagen när de använt sig av en extern konsult - kommunalrådet Can Savrans bolag fram till 2017, för att handlägga handikappanpassning av bostäder.

Katrin Wissing, är oppositionspolitiker för miljöpartiet i Åre.

– Som bygglovshandläggare och handläggare av bostadsanpassning tidigare i sin roll som anställd, borde han haft koll på regelverket även när han gått över till eget bolag, säger hon.

Can Savran var alltså under många år bygglovshandläggare hos Åre kommun, och borde därför haft koll på regelverket menar kritikerna.

Samtidigt bär tidigare styren i Åre ansvaret för det regelvidriga avtalet med Savrans bolag. Katrin Wissing var då med och regerade.

– När socialnämnden fick reda på detta så valde vi direkt att avsluta avtalet med bolaget, säger hon till sitt försvar.



Vänsterpartiet i Åre har krävt Can Savrans avgång, medan miljöpartiet anser att det är en fråga för majoriteten.

Men Can Savran får också stöd, av kollegorna i majoriteten, Kristdemokraterna i Åre.

Även centerpartiets länsordförande, Hanna Wagenius har orubbat förtroende för Can Savran.



– Vi har fullt förtroende för Can Savran, säger hon.