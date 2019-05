[Kommunchefen berättar att han beställt en extern utredning]

[Inga ansvariga tjänstemän på kommunen vill ställa upp på en intervju med P4 Jämtland efter avslöjandet. Kommunchefen hänvisar till att han nu beställt en extern utredning. Detta sker ett och ett halv år efter att kommunens jurist gjort sin utredning. Can Savran (C) vill inte heller låta sig intervjuas, men svarar till slut per mail. Där slår han ifrån sig ansvaret och skriver bland annat att: - Det eventuella ansvaret ligger helt och håller på den aktör som beställer tjänsten, inte på leverantören.]