Tobbe utmanar på P4-toppen

Han har sedan tonåren spelat och skrivit musik och fortsatt på den banan som han själv beskriver det som "glad amatör, svårt smittad av musikbaciller".

Han har släppt musik både som Tobbe; en singel och två EP:s, samt flera CD:s i soloprojektet Tor Guides.

Tobbe utmanar nu på listan med egenskrivna låten "To be" - "En enkel betraktelse över livets mening från ett hustak - nu är det bara att köra på!"

Förutom trummor som spelas av Björn Höglund så står Tobbe för alla övriga instrument på inspelningen.

"To be" kommer att vara första spåret på den kommande vinyl-LP:n "Backwards in reverse" som släpps under namnet Tor Guides under 2019.

Förutom det har han ett spännande bandprojekt på gång med några kompisar, och förhoppningsvis blir det även några livespelningar och ännu mer ny musik framöver.

facebook.com/Tobbemusic/

facebook.com/torguides/

