Elisabeth Rolandsson etta på P4-toppen

Sommaruppehåll till 30 augusti!



1. Elisabeth Rolandsson - Here I go again

109 p (3 v) Förra veckan: 2:a

Hör låten och läs mer om Elisabeth Rolandsson



2. ColdShine - Still need rain

102 p (5 v) Förra veckan: 3:a

Hör låten och läs mer om ColdShine

3. Jämtlands Tyngsta Band - 150 till stan

87 p (10 v) Förra veckan: 4:a

Hör låten och läs mer om Jämtlands Tyngsta Band

4. Trebadurerna - Denna vår är vår

71 p (ny) Förra veckan: utmanare

Hör låten och läs mer om Trebadurerna

5. The Backbeat Conspiracy - Go boy!

64 p (5 v) Förra veckan: 5:a

Hör låten och läs mer om The Backbeat Conspiracy

Utanför listan:

Dan Hellströms Projekt X? - 1 2 3

60 p (utm)

Hör låten och läs mer om Dan Hellströms Projekt X?

Utmanare:

OBS! Ingen utmanare förrän efter sommaruppehållet