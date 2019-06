Mittuniversitetet lägger ner flera vårdutbildningar

Specialistinriktningarna som läggs ner finns i både Östersund och Sundsvall. De inriktningar som blir kvar är barnsjuksköterska, distriktssköterska och psykiatrisjuksköterska.

Anledningen till nedläggningarna är att det på grund av kompetensbrist inte anses finnas någon möjlighet att hålla tillräckligt hög kvalitet på de utbildningarna i framtiden.

Universitet lägger även ner utbildningarna operationssjuksköterska och vård av äldre, som varit vilande i ett par år.

De specialistutbildningar som berörs omfattar cirka 50 platser per år. Studenter som just nu går någon av utbildningarna påverkas inte av nedläggningen. Sjuksköterskeutbildningen, med cirka 240 platser per år, berörs inte heller.